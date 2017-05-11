PFDK'dan Talisca'ya 1 maç men cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 79 sayılı toplantısında aldığı kararları açıkladı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Talisca'nın, Fenerbahçeli Volkan Demirel'e yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle oyçokluğu ile 1 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca kötü tezahüratı nedeniyle her iki takımın taraftarına ve kulüplere de ceza verdi.

Futbol - 11 Mayıs 2017 16:31

PFDK kararları şu şekilde:



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 115,116, GÜNEY ALT 120,121, KUZEY ALT 108,109 KUZEY ÜST 408,409, DOĞU ÜST 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.05.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrasında flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanamamasından ve teknik sorumlunun geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, teknik sorumlunun basın toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 05.05.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 08.05.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST A,B,C,D MARATON ALT A,B,C,D, KAPALI KUZEY ÜST A,B,C,D, KAPALI KUZEY ALT A,B,C,D, KAPALI GÜNEY ÜST F,G,H, KAPALI GÜNEY ALT F, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- BOLUSPOR Kulübünün, 07.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 07.05.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST D,E,F MARATON ALT C,D, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



KAYNAK: DHA

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