"Pi" şekil yapıyor!

İki yıl aradan sonra dinleyicilerin karşısına tekrar çıkan İzmirli rap sanatçısı Pi; sözleri kendisine, bestesi Kozmos, aranjesi ise Kozmos ve Avro ortak imzası taşıyan “Şekil” ile bu yaza hareket katacak.Video klibiyle de çok konuşulacak olan “Şekil”e Türkiye’de daha önce denenmemiş bir klip çekildi.Onsekiz saatlik yoğun bir çalışma temposuyla ve tamamen greenbox ile çekilen video klibin yönetmenliğini Serdar Güngör üstlendi. TBWA reklam ajansında çekilen klibin birbirinden renkli animasyonlarında ise Hakan Kurucu’nun imzası var. Klibin açılışında ise anlamlı mesajı ile Pi, dinleyicilere şöyle sesleniyor; “Kadınım. 17 yıldır rap yapıyorum. Kadınların ne yapacağına kendilerinin karar verdiği, kadına şiddetin hiçbir çeşidinin olmadığı bir dünya hayaliyle. Eğlenmek de bir isyan şeklidir. Şekil iyi, şekil tam.”Pi “Şekil” ile tüm dijital platformlarda yayında, video klibi ise 14 Ağustos’ta Sony Music Türkiye YouTube kanalında sizlerle!Gerçek adı Pınar Demirkol olan Pi, 1988 doğumlu. İlk kez 12 yaşında rap performansı yapmak için sahneye çıkan Pi, ilk stüdyo kaydını 2003 yılında aldı. Müzik hayatına ablası Q ile kurduğu Rapangels adlı grupla başlayan Pi, bir süredir rap hayatına tek başına devam ediyor. Rapangels olarak üç underground albümü olan İzmirli rap sanatçısı, bugüne kadar çok sayıda single yayınladı. Dizi ve film müziklerine de imza atan Pi; Yahşi Cazibe, Alemin Kralı, Duvar, Suda Balık, Sibel gibi çok kişiye ulaşan projelerin soundtracklerini üstlendi. 2020 yılında Sony Music Türkiye ile anlaşan Pi, ‘Şekil’ isimli single’ı ile verdiği iki yıllık arayı sonlandırdı.