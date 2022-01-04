Eğlenmeye kamp alanında devam eden Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çifti, çocuklarıyla pozlarını takipçileriyle paylaştı. 12 yaşındaki Su Atacan, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.
"BU NASIL BİR BOY UZAMASI MAŞALLAH"
Şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı Pınar Altuğ'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumunu yaptı.
Pınar Altuğ paylaştı, Demet Akalın'dan yorum geldi
Oyuncu Pınar Altuğ, yeni yılı eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte karşıladı. Önce dostlarıyla bir araya gelip yeni yıl yemeği yiyen aile, sonrasında karavanlarına atlayarak kamp yapmaya gitti.
04.01.2022 17:31 Magazin