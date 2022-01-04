Pınar Altuğ paylaştı, Demet Akalın'dan yorum geldi

Eğlenmeye kamp alanında devam eden Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çifti, çocuklarıyla pozlarını takipçileriyle paylaştı. 12 yaşındaki Su Atacan, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.Şarkıcı Demet Akalın, arkadaşı Pınar Altuğ'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumunu yaptı.