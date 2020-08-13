Pınar Altuğ takipçisine laf anlatamadı!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la 2015 yılında Malta'da çekildiği bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Bir takipçisi Altuğ'un şimdilerde tatil yaptığını düşünerek koronavirüs salgını olduğunu belirtti ve eleştiride bulundu. Bu yoruma sinirlenen oyuncu, takipçisine durumu anlatmaya çalıştı. Ancak takipçisi ısrarla eleştirmeye devam edince, Pınar Altuğ ile sosyal medya kullanıcısı arasında şu diyalog gerçekleşti:(Kaynak: aksam.com.tr)