Pınar Altuğ: Tanışırken hüviyet sormadık

Eşi Yağmur Atacan’la arasındaki yaş farkı hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan bir takipçisine sert tepki gösteren Pınar Altuğ, olayla ilgili konuştu.

Magazin - 22 Şubat 2017 10:02
Pınar Altuğ: Tanışırken hüviyet sormadık
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkına göndermede bulunan bir Instagram kullanıcısına sert tepki vermişti. Önceki gün düzenlenen kermeste kendi tasarladığı takıları satışa sunan Altuğ bu olaya açıklık getirdi.

Güzel oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır bununla uğraşıyorlar. Biz tanışırken birbirimize hüviyet sormadık. Meyve veren ağaç taşlanıyor. Ben yine de hesabımı yorumlara kapatmayacağım. Saygı çerçevesinde her türlü yoruma açığım.”

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