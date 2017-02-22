Pınar Altuğ: Tanışırken hüviyet sormadık

Magazin - 22 Şubat 2017 10:02

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkına göndermede bulunan bir Instagram kullanıcısına sert tepki vermişti. Önceki gün düzenlenen kermeste kendi tasarladığı takıları satışa sunan Altuğ bu olaya açıklık getirdi.Güzel oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Yıllardır bununla uğraşıyorlar. Biz tanışırken birbirimize hüviyet sormadık. Meyve veren ağaç taşlanıyor. Ben yine de hesabımı yorumlara kapatmayacağım. Saygı çerçevesinde her türlü yoruma açığım.”