Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz'ı unutamadı!

Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda intihar etmişti.Bu cinayet çok uzun bir süre magazin basınında büyük yankı oluşturdu. Bundan dört yıl önce aramızdan ayrılan Vatan Şaşmaz için arkadaşları sosyal medya hesaplarından onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulunuyor.Bir dönem beraber ‘Çocuklar Duymasın’ dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi. Sette çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Altuğ, “Özlüyorum” notunu düştü.