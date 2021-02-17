Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deydi. Oyuncu, kızı Su ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerle sohbet etti. Hafta sonu karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Altuğ, kamp hayatını çok sevdiğini söyledi:
"Doğada olmak çok güzel. Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Sonunda karavan da aldık. İki haftadır doğaya kaçıyoruz."
Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan
Geçen hafta sonu ailesi ve arkadaşı Aslı Tandoğan’la “karavan tatili” yapan Pınar Altuğ, “Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz” dedi.
17.02.2021 21:22 Magazin