Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan

Geçen hafta sonu ailesi ve arkadaşı Aslı Tandoğan’la “karavan tatili” yapan Pınar Altuğ, “Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz” dedi.

17.02.2021 21:22 Magazin

Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deydi. Oyuncu, kızı Su ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerle sohbet etti. Hafta sonu karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Altuğ, kamp hayatını çok sevdiğini söyledi:


"Doğada olmak çok güzel. Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Sonunda karavan da aldık. İki haftadır doğaya kaçıyoruz."
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