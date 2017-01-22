Pınar Altuğ'dan 2. çocuk itirafı!

Magazin - 23 Ocak 2017 05:00

Ünlü oyuncular Pıınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan kızlarının doğum gününü düzenledikleri partiyle kutladı.Çiftin dostlarının da katıldığı partide Altuğ'un sözleri öne çıktı.Yağmur Atacan'la 9 yıldır evli olan 42 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, "Ne ben ne eşim ne de Su ikinci çocuğu istiyor" dedi.Pınar Altuğ, ayrıca sömestr tatilinde de ailece Uzakdoğu'ya gideceklerini söyledi.