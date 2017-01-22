Pınar Altuğ'dan 2. çocuk itirafı!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 8 yaşına giren kızların Su için doğum gününe özel parti yaptı.

Magazin - 23 Ocak 2017 05:00
Pınar Altuğ'dan 2. çocuk itirafı!
Ünlü oyuncular Pıınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan kızlarının doğum gününü düzenledikleri partiyle kutladı.

Çiftin dostlarının da katıldığı partide Altuğ'un sözleri öne çıktı.

Yağmur Atacan'la 9 yıldır evli olan 42 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, "Ne ben ne eşim ne de Su ikinci çocuğu istiyor" dedi.

Pınar Altuğ, ayrıca sömestr tatilinde de ailece Uzakdoğu'ya gideceklerini söyledi.

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