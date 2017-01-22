Ünlü oyuncular Pıınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan kızlarının doğum gününü düzenledikleri partiyle kutladı.
Çiftin dostlarının da katıldığı partide Altuğ'un sözleri öne çıktı.
Yağmur Atacan'la 9 yıldır evli olan 42 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, "Ne ben ne eşim ne de Su ikinci çocuğu istiyor" dedi.
Pınar Altuğ, ayrıca sömestr tatilinde de ailece Uzakdoğu'ya gideceklerini söyledi.
Pınar Altuğ'dan 2. çocuk itirafı!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 8 yaşına giren kızların Su için doğum gününe özel parti yaptı.Magazin - 23 Ocak 2017 05:00
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