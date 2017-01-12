Pınar Altuğ'dan aşk dolu paylaşım

Magazin - 13 Ocak 2017 01:20

Altuğ, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla 8 yıl önce evlendiği Yağmur Atacan'a olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.Güzel oyuncu perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen 'tbt' etiketi ile 2 yıl önce evlilik yıldönümlerini kutlamak için gittikleri Malta'da çekilen bu fotoğrafı paylaşıp altına da, "Soğuk, karlı kış günlerinde biraz içimiz ısınsın. İki sene önce evlilik yıldönümüz" notunu düştü.Pınar Altuğ bununla da yetinmeyip düğün günü çekilen bu fotoğrafını "En beğendiğim fotoğraflarımızdan" mesajı ile paylaşıp eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Su adında kızları var.