Pınar Altuğ'dan aşk dolu paylaşım

Bir süredir ekranda yer almasa da Pınar Altuğ sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Magazin - 13 Ocak 2017 01:20
Pınar Altuğ'dan aşk dolu paylaşım
Altuğ, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla 8 yıl önce evlendiği Yağmur Atacan'a olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güzel oyuncu perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen 'tbt' etiketi ile 2 yıl önce evlilik yıldönümlerini kutlamak için gittikleri Malta'da çekilen bu fotoğrafı paylaşıp altına da, "Soğuk, karlı kış günlerinde biraz içimiz ısınsın. İki sene önce evlilik yıldönümüz" notunu düştü.


Pınar Altuğ bununla da yetinmeyip düğün günü çekilen bu fotoğrafını "En beğendiğim fotoğraflarımızdan" mesajı ile paylaşıp eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.


Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Su adında kızları var.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Pınar Altuğ, 'çıtır liseli' hakkında konuştu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "3 gündür yoğun bakımda dua edin"
  • Onu bekleyen acı sürpriz ne?
  • Meğer İrem Derici...
  • Aleyna fizik notunu paylaşırsa...
  • Hülya Avşar muhabire böyle çattı!
  • Salkım: Gerekirse küfür ederim
  • Sahneden indi hastaneye kaldırıldı
  • O sahne Demet Akalın'ı ağlattı!
  • Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kötü haberi böyle duyurdu!
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
  • Bambaşka bir Zehra oldu!
  • Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!
  • Acun Ilıcalı ve kızları!
  • "Ölene Kadar" izleyiciyle buluşuyor! İşte detaylar
Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"
  • Aleyna Tilki fizik notunu paylaşırsa...
  • Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim
  • O sahne Demet Akalın'ı ağlattı!
  • Acun Ilıcalı ve kızları!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • ‘Aşk ve Mavi’de türkü ziyafeti!
Ünlü oyuncunun gasp davası!