Pınar Altuğ'un dekoltesi olay oldu!
Pınar Altuğ önceki gün Azade Balkaner ve Alican Özsoy'un düğüne katıldı.Magazin - 17 Ocak 2017 13:52
Düğünde giydiği kıyafeti boydan paylaşan Pınar Altuğ, altına "Her zaman ki gibi hem kendimi çok güzel hissettim hem de çok rahattım” notunu düştü. Pınar Altuğ'un giydiği siyah derin dekolteli kıyafeti beğenmeyen bir takipçisi ise güzel yıldız eleştiren bir yorumda bulundu. Altuğ’a takipçisi, dekoltesinin aşağıda durduğunu ve elbisenin rahatsız göründüğünü söyledi. Pınar Altuğ ise, "Beğenmeyebilirsiniz ona elbet bir şey diyemem ama bütün gecce dans ettim ve hiç kıpırmadı, gerçekten çok rahattım" dedi.
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