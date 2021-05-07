Pınar Altuğ'un yeni imajı olay oldu! "Hadise sandım"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Pınar Altuğ, bu kez yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Fakat imaj değiştiren Altuğ'u takipçileri tanımakta zorlandı. Bazı Instagram kullanıcıları güzel oyuncuyu Hadise'ye benzetti. Bazıları da "Ece Erken mi o" diye sordu.İşte yapılan yorumlardan bazıları:-Hadise sandım.-Bu hiç size benzemiyor.-Bu kim?-Pınar Hanım sizsiniz değil mi?-Ece Erken zannettim.