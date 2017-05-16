Pınar Deniz, aşkı internette arıyor

Oyuncu Pınar Deniz de aşkı internette arayan ünlüler arasına katıldı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 22:10
Pınar Deniz, aşkı internette arıyor
Popüler randevu uygulaması Tinder’ı kullanan ünlüler arasına Pınar Deniz de katıldı.

Esra Dermancıoğlu ve Oryantal Didem’den sonra güzel oyuncu da uygulamada profil oluşturdu. Deniz; yaşı, boyu ve kişisel özelliklerinin yer aldığı sayfasına daha önce hiçbir yerde çıkmamış fotoğraflarını yükledi.

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Kaynak: haberturk.com
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