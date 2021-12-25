Pınar Deniz de koronavirüse yakalandı!

Pınar Deniz, Yargı dizisinden ayrılıyor mu? Açıklama geldi!
"HASTANE DOLUYDU"
Konuyla alakalı Instagram'dan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef." şeklinde konuştu.
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"TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
"Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor." diyen Pınar Deniz, sözlerini, "Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle... Sevgiler..." şeklinde noktaladı. Takipçilerinden oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.
ANNEANNESİ KORONAYA YENİLMİŞTİ
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz'in anneannesi, geçtiğimiz sene mart ayında koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. Ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz, "Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın." demişti.