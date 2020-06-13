Pınar Deniz: "Vatanım Sensin dönüm noktamdı"

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"İKİNCİ SEZONDA KENDİMİ DAHA ÇOK SEVDİM"
Deniz, dergiye verdiği röportajda, “Vatanım Sensin” dizisinin dönüm noktası olduğunu da açıkladı: Vatanım Sensin’ benim oyunculukla ilgili algımın oluştuğu ilk işim diyebilirim. Sette var olan herkes beni büyüttü, daha fazlasını aramama, daha fazlasını merak etmeye teşvik etti. İkinci sezonda kendimi daha çok seviyorum mesela, hayatı algılama biçimim değiştiği için oyunuma yansımış ve gelişmişim. Bitmeyen bir yolculuk olması da çok cezbedici. 5 yıl sonra nasıl oynayacağımı merak ediyorum. Umarım çok değişmişimdir.
Pınar Deniz: "Hoş geldin saçımdaki ak"
Pınar Deniz, “Çocuk çok seviyorum ve içimde engel olamadığım çok büyük bir anne var, onun da farkındayım ama uzun bir süre düşünmüyorum. Evlilik ise çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey değil” dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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