Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'u rol aldığı Yargı dizisi önceki akşam düzenlenen bir yemekle başarısını kutladı. Gecceye dizinin oyuncularının yanı sıra senarist, yönetmen ve diğer çalışanlar da katıldı.Geccenin ilerleyen saatlerinde eğlence tavan yaptı. Pınar Deniz eline mikrofonu alarak şarkılar söyledi. Güzel oyuncuya partneri Kaan Urgancıoğlu da eşlik etti.