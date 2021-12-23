Pınar Deniz, Yargı dizisinden ayrılıyor mu? Açıklama geldi!

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi tartışmasız bu sezon ekrana gelen en heyecan verici dizilerden biri olarak yerini aldı. Yargı dizisinin Avukat Ceylin’i Pınar Deniz hakkında ortaya atılan bir iddia ise dizinin hayranlarını endişelendirdi.Güzel oyuncunun uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı ve bu nedenle Yargı'dan ayrılacağı iddia edildi.Deniz çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.