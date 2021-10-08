Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden aşk pozu!

Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan sevgilisinin karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

08.10.2021 15:58 Magazin

Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden aşk pozu! Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, yaz başı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlk olarak birlikte çıktıkları tatilde görülen ikiliden yeni bir poz geldi.


Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
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