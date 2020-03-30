Pınar Deniz'in anneannesi corona virüse yenildi!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz önceki hafta hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.