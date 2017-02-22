Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'la eşleşti

(DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi play off turunda Almanya'da 10 sayı farkla yenildiği Fraport Skyliners'ı, taraftarının önünde oynadığı rövanş maçında 72-52'lik skorla mağlup edip adını son 16 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'la eşleşti.

Basketbol - 22 Şubat 2017 16:46

Yeşil kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1 Mart'ta İzmir'de konuk edeceği Beşiktaş Sompo Japan'ı 4 Mart'ta İstanbul'da Spor Toto Basketbol Ligi maçında karşı karşıya geldikten sonra, 8 Mart'ta yine İstanbul'da Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşılaşıcak. Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ettikten sonra Avrupa'da yoluna devam eden Pınar Karşıyaka'da kulüp tarihine geçen Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la oynanacak serinin heyecanı sardı.



Pınar Karşıyaka'nın, Beşiktaş Sompo Japan'ı 2014-15 sezonunda Sarıca yönetiminde ULEB Eurocup 2'nci Tur M Grubu'nda oynanan iki maçta da yenmiş, bu sezon ligin ilk yarısındaki müsabakayı da İzmir'de 82-77 kazanmıştı.



Başkan Mutlu Altuğ, "Bizimle başlayan kariyerinde A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Ufuk Sarıca'yı ağırlayacağımız için mutluyuz. O da eşleşmeye sevinmiştir. Burası da onun salonu ama çeyrek finale çıkan biz olmak istiyoruz" diye konuştu.



MARKOVİC'TEN TEBRİK



Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, Fraport Skyliners galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik ederken taraftara da teşekkür etti. Markovic, "Salonda yaratılan atmosfer çok önemliydi. Takımım özellikle ilk yarıda büyük konsantrasyonla dengeli bir hücum ve savunma performansı ortaya koydu. Üzerinde özellikle durduğumuz üç şeyi; konsantrasyon, efor ve sertliği sahada çok iyi gösterdik. Bunları iyi bir şekilde yaptığımız zaman her rakibi mağlup edebiliriz. Yalnızca iyi takımlar kötü dönemlerden sonra toparlanıp çıkışa geçebilir. Bu sezon bunu birçok kez yaşadık. Yeni rakibimiz Beşiktaş, turnuvanın favorilerinden bir tanesi. İyi bir seri ve sıkı bir basketbol izlettireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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