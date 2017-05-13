Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 82-88

Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki normal sezonun son maçında Pınar Karşıyaka, Tofaş´a evinde 2 uzatma sonucu 6 sayı farkla yenildi, rakibine genel averajla geçilerek 8 yıl sonra ilk kez play off´a kalamadı.

Basketbol - 13 Mayıs 2017 22:30

Spor Toto Basketbol Ligi´ndeki normal sezonun son maçında Pınar Karşıyaka, Tofaş´a evinde 2 uzatma sonucu 6 sayı farkla yenildi, rakibine genel averajla geçilerek 8 yıl sonra ilk kez play off´a kalamadı.



Play Off´a kalan son takımın belli olacağı mücadelenin normal süresi Tofaşlı oyuncular kullandıkları serbest atışları özellikle kaçırınca 64-64, ilk uzatması da 72-72 sonuçlandı.



Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 6 sayı farkla kazanan Pınar Karşıyaka, ikinci uzatmada rakibine aynı sayı farkla yenilmekten kurtulamadı.



15´er galibiyeti olan iki takımdan genel averajla rakibine üstünlük sağlayan Tofaş, play off´a kalarak lider Fenerbahçe´nin rakibi oldu. Ligin son bölümünde elindeki müthiş avantajı kullanamayıp son 5 maçtan 4´ünü kaybedince Tofaş´a averajla geçilen Pınar Karşıyaka ise dokuzuncu sırada ligi tamamladı. Karşıyaka´da ikinci periyottaki bir pozisyonda yerde kaldıktan sonra çıkan omzu soyunma odasında yerine takılan Petway, kalan bölümde oynayamadı.



Bu periyotta mola anında Pınar Karşıyaka benchinde yaşanan tartışmada Muhammed, Soner´i sakinleştirmek için boğazını sıkıp uzaklaştırdı. Maça 5 sayılık seriyle başlayan Tofaş´a Ponitka ve Owens´la karşılık veren Karşıyaka, oyuna denge getirse de ardından konuk ekipten Copeland ve Kaya´nın skorer oyunuyla kısa sürede 11 sayı farkla geriye düştü.



İlk periyot 17-28 sonuçlandı. İkinci periyotta pota altında etkili olup rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermeyip bu bölümde 11 sayı bulan Pınar Karşıyaka, skoru 28-28´e getirdi. İlk yarı 36-39 Tofaş lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta farkı yeniden açmaya başlayan Tofaş, son bölüme kendisini play off´a taşıyacak 8 sayı farkla önde başladı: 47-55.



Pınar Karşıyaka, dördüncü periyotta Green´in kritik atışlarıyla farkı eritti. Bitime 12 saniye kala Green kullandığı 2 serbest atışı da sayıya çevirince durum 64-64´e geldi. Play off´a kalmak için rakibini en az 6 sayı farkla yenmesi gereken Tofaş´ta bitime 7 saniye kala Mejia, 1 saniye kala ise Barış kullandıkları 2´şer serbest atışı da özellikle sayıya çevirmeyip maçın uzamasını sağladı. Uzatma bölümü karşılıklı basketlerle 72-72 biterken bu bölümün son 9 saniyesinde de Tofaş´tan Micic faul atışlarını özellikle sayıya çevirmedi.



İkinci uzatmada Tofaş, Mejia´nın üçlükleriyle son dakika içinde farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Ev sahibinde Green, 2 serbest atışla durumu 80-84´e getirdi. Mikic´in 2 sayısına Summers, bitime 8 saniye kala 2 serbest atışla karşılık verdi. Mejia, bitime 2 saniye kala turnikeyle skoru belirledi: 82-88.



(DHA)

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