Pınar Karşıyaka'da program netleşti

(DHA)- PINAR Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi play off ve Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalindeki maç programı netleşti.

Basketbol - 01 Şubat 2017 15:58

Yeşil kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 8 Şubat Çarşamba günü konuk olup rakibini 21 Şubat Salı rövanşta ağırlayacak. Pınar Karşıyaka, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda ise rakibi Yeşilgiresun Belediyespor'la 15 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da karşılaşacak.



Karşıyaka, bu maçı kazandığı takdirde 18 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkacak. Öte yandan Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın geçen hafta yönetim kurulundaki 11 ismin imzasıyla görevden alındığı Pınar Karşıyaka'da daha önce yeni şube yönetiminde altyapı başkanı olarak çalışması öngörülen ana yönetimden Aygün Cicibaş'a herhangi bir görev verilmedi. Pınar Karşıyada'da şube sorumluluğunu Serdar Işıldar üstlenmişti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.