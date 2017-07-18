Plaj çantasının olmazsa olmazları…

Podyumlar, plaja taşınıyor… Havaların iyice ısınmasıyla birlikte, senenin en keyifli zamanları da resmen gelmiş bulunuyor. Tatiller hız kesmeden devam ediyor, peki siz plaj çantanızı hazırladınız mı?

Kadın-Moda - 18 Temmuz 2017 22:26
Plaj çantasının olmazsa olmazları…
İlk bakışta basit bir ayrıntılı olarak gözükebilir. Ama aslında hiç öyle değil… Şehirdeki hayatımıza kısa bir ara verdiğimiz ve kendimizi plajlara attığımız şu günlerde önemli bir detay! Plaj çantamızın içinde olması gerekenler… Tüm günü plajda sorunsuz bir şekilde geçirmek istiyorsanız, işte plaj çantanıza koymanız gerekenler…

Tek havlu yetmeyebilir!
Eğer sabahtan akşama kadar plajda olacaksanız, havlu seçiminiz çok önemli. Tüm günü bir havluyla geçirmenizi tavsiye etmeyiz. Yanınıza bir tane de yedek havlu almanız şart.
Sağlığınızı da unutmayın…


Tüm günü sadece tek bir mayo/bikini ile geçirmek sağlığınız için çok zararlı! Özellikle kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu detaya dikkat etmenizi öneririz. Mayo ya da bikininiz ıslak kalmamalı, bu yüzden yanınıza mutlaka yedek bir mayo/bikini almayı ihmal etmeyin.

Tüm günü güneşin altında geçirecekseniz güneş kreminizi de unutmayın! Bronzlaşmak isteyenler için ise birçok bronzlaştırıcı seçeneği mevcut.

Aksesuarsız asla!
Tüm günü sahillerde geçirirken modadan uzak kalmamalı… Plajlarda güneş gözlüğü, şapka, palero, toka gibi minik aksesuarlar hayat kurtarıcı bir hal alıyor.

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