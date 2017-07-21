Plajda ponpon modası!

2017 plaj modasına göz attığımızda, ponponların açık ara önde olduğunu görüyoruz. İşte detaylar…

Kadın-Moda - 21 Temmuz 2017 18:52
Plajda ponpon modası!
Geride bıraktığımız yıllarda dünyaca ünlü moda markası Fendi’nin koleksiyonlarında dikkatimizi çeken ponponlar, uzun bir süredir modanın her detayında kullanılıyor. Bir süre çantaların olmazsa olmazı haline gelen ponponlar, bu yaz plajlarda da karşımıza sıkça çıkıyor!


Özellikle plaj çantaları, sandaletler ve şapkalarda sıklıkla rastladığımız ponpon detayı, ufacık bir dokunuş ile fark yaratılabileceğinin en büyük kanıtlarından. Birçok moda markası bu modaya uyum sağlayarak koleksiyonlarına ve ürünlerine ponponu ekledi. Fakat dilerseniz basit bir kesim-dikim işlemi ile siz de kendi ponponunuzu kendiniz yaratabilirsiniz…

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Bağlantılar: Plaj, ponpon modası

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