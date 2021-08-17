Plasenta baskısı ile bir iz bırakın

Plasenta için teşekkür ve veda ritüelleri sıklıkla kullanılır. Aileler hastaneden plasentalarını alırlar. Ve o plasentanın üzerine seçtikleri bir ağaç dikebilirler. Böylelikle hem her bebek ile dünyaya bir ağaç kazandırırız hem de bebek ile birlikte dünyada yaşamaya devam eden bir parçası olur.Özel ebe olan Ebe Hayriye Erdoğu, seçenekler arasında plasenta baskı ve plasenta art yer aldığını söylüyor. "Nasıl ki bu dünyada bizim için önemli her şey bir iz bırakıyorsa plasenta neden bırakmasın ki? Doğum anında veya sonrasında yaptığım ev ziyaretinde özel bir kağıdın üstüne baskı yaparım ve hatta kordon ile de bebeğin isminin baş harfini yanına iliştiriveririm. Bazen aile üyelerine hediye etmek veya saklamak amaçlı birden çok baskı yaptığımızda olur. Gelelim plasenta art ile vedaya, mevsimine göre bulabildiğimiz canlı çiçekler ve yapraklar ile plasentayı süslerim ve ardından hem plasentanın hem de eşi bebeğin birlikte fotoğraflarını çekerim. Sonrasında uygun zamanda üzerine ağaç dikilmek üzere buzlukta saklayabilirsiniz. Aman dikkat üzerine veya sakladığınız poşete dokunulmaması gerektiğini belirten bir ibare koymayı lütfen unutmayın."Bir inanışına göre de plasenta ve bebek kendi arasında bebeğin ruhunu paylaşır ve yaşatır. Bu nedenle ve plasenta doğmadan kordonu kesilmez. Kestiklerinde bebeğin ruhunun tamamlanmadığına inanılır. Göbek bağı kesildikten sonra da göbek ile bebek arasındaki ilişkinin devam edeceğine inanılır. Buna bağlı olarak da bir insanın göbeği iyi saklanırsa, bu insan ömür boyu bahtlı olur.