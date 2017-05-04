Podyumda Çağla Şıkel rüzgarı esti

Bir otelde düzenlenen defileye katılan Çağla Şıkel, podyumda fırtınalar estirdi.

Magazin - 05 Mayıs 2017 06:00
Podyumda Çağla Şıkel rüzgarı esti
Cengiz Abazoğlu, 2017 haute couture koleksiyonunu önceki gün bir otelde düzenlediği defileyle tanıttı.

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen defilede ünlü modacının yakın arkadaşı Çağla Şıkel podyuma çıktı.

Baş manken olarak podyuma çıkan Şıkel, podyumun tozunu attı.

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