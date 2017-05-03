Podyumda yıldızlar geçidi!

Bugün gerçekleşen defile adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Ece Begüm Yücetan ve Özge Ulusoy gibi birbirinden ünlü mankenler podyumda yürüdü.

Güzellik - 03 Mayıs 2017 17:41
Podyumda yıldızlar geçidi!
Modacı Cengiz Abazoğlu yeni koleksiyonunu düzenlediği bir defile ile tanıttı. Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Begüm Yücetan ve Ebru Şallı'nın da bulunduğu ünlü mankenler podyumda boy gösterdi.

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