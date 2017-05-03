Modacı Cengiz Abazoğlu yeni koleksiyonunu düzenlediği bir defile ile tanıttı. Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Begüm Yücetan ve Ebru Şallı'nın da bulunduğu ünlü mankenler podyumda boy gösterdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Podyumda yıldızlar geçidi!
Bugün gerçekleşen defile adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Ece Begüm Yücetan ve Özge Ulusoy gibi birbirinden ünlü mankenler podyumda yürüdü.Güzellik - 03 Mayıs 2017 17:41
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Bağlantılar: Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Ece Begüm Yücetan, Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu