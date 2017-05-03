Podyumda yıldızlar geçidi!

Güzellik - 03 Mayıs 2017 17:41

Modacı Cengiz Abazoğlu yeni koleksiyonunu düzenlediği bir defile ile tanıttı. Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Begüm Yücetan ve Ebru Şallı'nın da bulunduğu ünlü mankenler podyumda boy gösterdi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: