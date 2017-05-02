Polen alerjiniz varsa, bahçelerden uzak durun

KBB Uzmanı Dr. Muammer Karagöz, dünyada binlerce kişiyi etkileyen mevsimsel alerjilerin tetikleyicilerinin başında polenlerin geldiğini, bahar ayları, polen alerjisi olanlar için eziyete dönebildiğini belirterek, ''Polen alerjiniz varsa, bahçelerden uzak durun'' uyarısında bulundu.

Yaşam - 02 Mayıs 2017 21:50

Dr. Muammer Karagöz, alerjik rinit olarak da tanımlanan polen alerjilerinde, vücudu virüs ya da bakterilerin neden olduğu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin, poleni tehlikeli olarak tanımladığını ve ona karşı savunmak için kimyasallar üretmeye başladığını bildirdi. Karagöz, şöyle dedi:



"'Bu reaksiyona bağlı olarak da hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle rüzgârlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için bu şikâyetlerin arttığı gözleniyor. Sürekli burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi semptomlar, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Alerjik rinit şikayetleri, okul ve işgünü kayıplarına da neden oluyor. Ağaçlardan, çimen, ot ve çiçeklerden gelen küçük, kuru polenler, atmosfere yayılıyor ve rüzgarın da etkisiyle ağız, burun, göz ile ciğerlere kadar ulaşabiliyor. Bazı süs bitkilerinin çiçeklerinin polenleri ise ağır olduğu için hava yolu ile değil, arı ve böceklerle çevreye yayılıyor. Hastanın alerjik yatkınlığının yanı sıra, yorgunluk, burunda kemik eğriliği ve stres, alerjinin ortaya çıkmasını tetikleyen faktörlerdir.''



En tipik bahar alerjisinin, bahar nezlesi şeklinde görüldüğünü söyleyen Dr. Karagöz, alerjik yatkınlığı olan kişilerde, burun mukozasının (zarına) yapışan polenlere karşı alerjik reaksiyon geliştiğini kaydetti. Karagöz, reaksiyonla birlikte burun zarında şişme, kızarıklık ve kaşıntı oluştuğunu belirterek, buna bağlı burun tıkanıklığı, hapşırık ve nezle şikayetlerinin ortaya çıkacağını vurguladı. Yine alerjik maddenin gözlere temas etmesi durumunda gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı meydana geldiğini belirten Dr. Muammer Karagöz, şöyle dedi:



“Burun tıkanıklığı olanlarda ağız solunumu olması nedeniyle daha kolay bir şekilde akciğere kadar ulaşan alerjik maddeler öksürük, hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı ve balgam çıkarmaya neden olabiliyor. Alerjenlerin ortadan kalkmasıyla hastalık belirtileri de kendiliğinden düzelir. Alerji testleriyle özellikle hangi polenlere yatkınlık olduğu tespit edilebiliyor. Hastaların tanı aldıktan sonra mevsimi rahat geçirmeleri için hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Üç ay boyunca burun spreyi kullanmak, yaşam kalitesini artıracaktır. Hastanın klinik semptomlarının şiddetine göre koruyucu ve tedavi edici ilaç tedavisi kullanılıyor. Alerjiye bağlı kronik sinüzit, burun eti büyümeleri ve polip gelişmesi durumunda ise cerrahi tedavi uyguluyoruz.''



Polenlere karşı alınacak bazı önlemlerle alerjik reaksiyonların önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Karagöz, şu önerilerde bulundu:



''Polenlerin fazla olduğu dönemde mümkün olduğunca açık havaya çıkmayın. Alerjik reaksiyonlardan korunmanın başında polenlerden uzak durmak geldiği için, polenlere daha az maruz kalarak belirtilerin de önüne geçilebilirsiniz. Rüzgarlı havalarda ve sabah saatlerinde açık havada aktivite yapmayın. Polenlerin yayılmasını hızlandırdığı için rüzgarlı havalarda ve yine polenlerin yoğun olarak salgılandığı sabah saat 05.00-10.00 arasında açık havada aktivite yapmayarak şikayetlerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bir mecburiyet söz konusu ise gerekli önlemleri almayı ihmal etmemelisiniz. Pencereleri kapalı tutun. Polen mevsimi boyunca ev ve otomobilin penceresini kapalı tutarak polen maruziyetini azaltabilirsiniz. Bu nedenle mümkünse klimalı ortamlarda hepafiltre kullanmaya çalışmalısınız. Bahçe işlerinden ve bu ortamlardan uzak durun. Bahar bahçelerin de yenilenme mevsimi. Ama polen alerjiniz varsa bahçelerden uzak durmalısınız. Çiçeklerle ilgilenmemek, özellikle çiçeklerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmak, çim biçmemek ve böyle ortamlarda bulunmamak sizin tetikleyicilerden uzak kalmanızı sağlayacaktır. Yatmadan önce duş alın. Gün içinde özellikle dışarıda olmak zorunda kalanların gece yatmadan önce duş almaya özen gösterin. Böylelikle, cilt üzerinde ve saçlara yerleşebilen polenlerden kurtularak geceyi daha rahat geçirilebilirsiniz. Güneş gözlüğü ve şapka kullanın. Özellikle gözlere ve saçlara polenlerin girişini önlemek için dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Dışarıda giydiniz kıyafetleri eve gelince mutlaka değiştirin. Polenlere maruz kalınmaya neden olacak dış mekan aktiteleri sonrasında kıyafetlerinizi değiştirmek konusunda özen gösterin. Ayrıca, kıyafetlerinizi de yıkadıktan sonra dışarıda değil, kurutucuda ya da kapalı bir yerde kurutmaya çalışmalısınız.''



(DHA)

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