Popçı Ferhat’tan 'ambargo' iddiası

Almanya’da oyunculuk yapan Ferhat arka arkaya yayımladığı single çalışmalarıyla dikkat çekti, Ferhat son single çalışması ‘Pehlivan’ın video klibini "müstehcen görüntü içeriyor" diyerek Türkiye’de hiçbir müzik kanalında yayınlatamadığını iddia etti.Farklı ve dikkat çekici tarzı ile oldukça ilgi gören genç popçu; "Yaptığım işlerin yurt dışında desteklenip ilgi görürken kendi vatanımda veto yemesi gurur kırıcı bir durum. Yıllarca ekranlarda Kırkpınar güreşlerini izledik, iki kişinin güreşmesinin neresi müstehcen" diyerek duygularını dile getirdi.