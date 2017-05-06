Porno yıldızına köpek balığı saldırdı

Amerikalı porno film yıldızı Molly Cavalli, ABD’nin Florida eyaletindeki sualtı çekimleri sırasında köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı tarafından ayak bileğinden ısırılan Cavalli’ye 20 dikiş atıldı.

Diğer Haberler - 06 Mayıs 2017 18:30

Çekim için köpek balığı kafesine girip köpek balıklarının yoğunlukta olduğu suya daldı. Ünlü model tam denizden çıkacağı sırada dev köpek balıklarından bir tanesi su altında kafesin parmaklıkları arasından uzanarak porno oyuncusu Cavalli’nin ayak bileğini ısırdı.



Bir anda dehşete kapılıp korku ve acı içinde çığlıklar atan Cavalli, teknede bulunan görevliler tarafından hemen sudan çıkarıldı. Cavalliye ilk müdahale teknede yapılırken, hastaneye kaldırılan Cavalli’nin ayak bileğine 20 dikiş atıldı. Köpek balığı saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı.





Kaynak: DHA

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