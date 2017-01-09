Potadaki derbi Fenerbahçe'nin

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-76 yendi.

Basketbol - 09 Ocak 2017 15:56

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaştı. Maçtan Fenerbahçe 79-76'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandığı ligde 12. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 3. kez mağlup oldu.



Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 21-21

2. Çeyrek: 24-18 (Beşiktaş SJ)

3. Çeyrek: 21-18 (Fenerbahçe)

4. Çeyrek: 19-13 (Fenerbahçe)



Beşiktaş Sompo Japan (76): Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 12, Clark 10, Stimac 18, Strawberry 15, Weems 7, Sertaç Şanlı 2, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu 2



Fenerbahçe (79): Bogdanovic 19, Nunnally 15, A.Muhammed 11, Datome 10, Udoh 9, Vesely 8, Sloukas 7.

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