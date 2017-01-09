Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaştı. Maçtan Fenerbahçe 79-76'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandığı ligde 12. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 3. kez mağlup oldu.
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 21-21
2. Çeyrek: 24-18 (Beşiktaş SJ)
3. Çeyrek: 21-18 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 19-13 (Fenerbahçe)
Beşiktaş Sompo Japan (76): Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 12, Clark 10, Stimac 18, Strawberry 15, Weems 7, Sertaç Şanlı 2, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu 2
Fenerbahçe (79): Bogdanovic 19, Nunnally 15, A.Muhammed 11, Datome 10, Udoh 9, Vesely 8, Sloukas 7.
Potadaki derbi Fenerbahçe'nin
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-76 yendi.Basketbol - 09 Ocak 2017 15:56
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