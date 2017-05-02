Başrollerini İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı "Poyraz Karayel" dizisinin ekibi, bu yaz sinema filminde buluşmaya hazırlanıyor.
Üç sezon süren Limon Yapım imzalı dizinin Osman Taşcı tarafından yönetilecek film versiyonunun ismi de netleşti. Dizinin fenomen karakteri Zülfikar’a hayat veren Celil Nalçakan’ın dilinden düşürmediği “Küresel Sermaye” sözü filmin de adı oldu. İlker Kaleli’yle dizideki aşkları gerçek hayata taşınan Burçin Terzioğlu, finalde ölmüştü. Senaryosu tamamlanmak üzere olan filmde Burçin Terzioğlu’nun yer alıp almayacağı büyük merak konusu oldu. Dizinin Poyraz’ı İlker Kaleli’nin “Küresel Sermaye”nin çekimleri nedeniyle Beren Saat’le oynayacağı “Tren” filminden ayrıldığı gündeme gelmişti.
Öte yandan aşkları evliliğe doğru giden çiftten Burçin Terzioğlu’nun son olarak müstakbel eşi İlker Kaleli’yle paylaştığı poz, kısa sürede tam 275 bin beğeni aldı.
Kaynak: medyatava.com
Poyraz Karayel ekibi, 'Küresel Sermaye' filmi ile dönüyor!
"Poyraz Karayel" ekibinin çekeceği filmin adı belli oldu!Sinema - 02 Mayıs 2017 21:15
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