'Poyraz Karayel' ekibini yıkan ölüm!

İlker Kaleli'nin duyurduğu ölüm haberi 'Poyraz Karayel' ekibini yasa boğdu...

Magazin - 22 Ocak 2017 06:00
'Poyraz Karayel' ekibini yıkan ölüm!
Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel'in ekibinde yer alan bir kişi hayatını kaybetti. Poyraz Karayel çalışanlarını derin üzüntü içine sokan bu ölüm haberini dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, Instagram hesabından verdi..

İlker Kaleli'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun."


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