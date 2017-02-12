Üç sezondur ekranlara gelen dizi, 82. bölümde final yapma kararı aldı. Dizinin senaristi olan Ethem Özışık, finali Twitter hesabından böyle duyurdu.
Poyraz Karayel veda ediyor!
Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel reytinglere yenik düştü.. Dizi 82. bölümde sona erecek..Dizi - 12 Şubat 2017 17:20
İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin başrollerini paylaştıkları Poyraz Karayel dizisi ekranlara veda ediyor.
Üç sezondur ekranlara gelen dizi, 82. bölümde final yapma kararı aldı. Dizinin senaristi olan Ethem Özışık, finali Twitter hesabından böyle duyurdu.
Üç sezondur ekranlara gelen dizi, 82. bölümde final yapma kararı aldı. Dizinin senaristi olan Ethem Özışık, finali Twitter hesabından böyle duyurdu.
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