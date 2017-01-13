Poyraz Karayel'e yeni oyuncu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde sürpriz bir isim katıldı.

Dizi - 14 Ocak 2017 01:15
Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
Çarşamba akşamları yayınlanan Poyraz Karayel dizisine yeni oyuncu.

Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, İlker Aksum, Funda Eryiğit, İdil Fırat ve Ataberk Mutlu'nun paylaştıkları diziye Deniz Celiloğlu da dahil oldu.

Başarılı oyuncu Deniz Celiloğlu, daha önce Kanıt, Geccenin Kraliçesi ve O Hayat Benim dizilerinde rol almıştı.







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