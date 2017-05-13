Poyraz Karayel’in müzikleri ön satışa çıktı!

Uzun zamandır merakla beklenen "Poyraz Karayel"in soundtrack albümü ön satışa çıktı.

Müzik - 14 Mayıs 2017 03:00
Poyraz Karayel’in müzikleri ön satışa çıktı!
Kanal D'de ekrana gelen ve geçtiğimiz aylarda ekrana veda eden "Poyraz Karayel"in soundtrack’i Apple Music’te ön satışa çıktı.

Zeynep Alasya ile Alpay Göltekin’in imzasını taşıyan ve 42 adet parçadan oluşan albümde İlker Kaleli (‘Hikayem Bitmedi’, ‘Unutamadım’, ‘Sorma’), Celil Nalçakan ‘Değme Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’) ve Cem Cücenoğlu (‘Evvelim Sen Oldun’) seslendirdiği şarkılar da bulunuyor.

DMC etiketiyle ön satışa çıkan soundtrack, 19 Mayıs’tan itibaren dijital platform ve müzik marketlerdeki yerini alacak.

Başrollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı dizinin albümü merakla bekleniyordu.

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