Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü!

Dünyada insan hayatını tehdit eden hastalıkların başında geldiği belirtilen kanserle ilgili 2012 yılı istatistiklerine göre, yılda 14 milyon yeni kanser vakası tespit edildi. Kansere bağlı nedenlerle 8 milyon insanın öldüğü belirtilirken, bu rakamın 2030 yılına gelindiğinde yüzde 30 oranında artacağı açıklandı.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) ve Üroonkoloji Derneği iş birliği ile 5-6 Mayıs tarihlerinde Hilton Otel Ankara'da gerçekleştirilen 'ASCO Direct Highlight of GU 2017 Toplantısı', Türkiye'de ilk kez Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlendi. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilim insanının, üroonkoloji alanındaki son gelişmeleri paylaştığı ve Kanserle Savaş Vakfı'nın da desteklediği toplantıda, en sık görülen kanser türlerinden prostat kanseri olduğu açıklanırken, böbrek tümörü, mesane ve testis kanseri gibi sık görülen kanser türlerinin de dünya bakış açısıyla tüm branşlar tarafından bilimsel olarak son bilgilerle değerlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.





Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, kanserin günümüz dünyasında insan hayatını tehdit eden hastalıkların başında geldiği söyledi. Sözen, şunları kaydetti:





"2012 yılı istatistiklerine göre; yılda 14 milyon yeni kanser vakası tespit edilirken, 8 milyon insan kansere bağlı nedenlerle ölüyor. Bu rakamların 2030 yılına gelindiğinde yüzde 30 oranında artacağı belirtiliyor. Toplantıda yapılan açıklamada, "Prostat kanseri erkek popülasyonunda en sık görülen kanser türlerinden biridir. 2012 yılı istatistiklerine göre; dünya genelinde 1.1 milyon prostat kanserli olgu saptanırken, prostat kanserine bağlı ölüm 307 bin 481 kişide görülmüştür. Bu sonuçlar prostat kanserini akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölümlerde ikinci sıraya taşımaktadır. Prostat kanseri insidans ve prevalansı bölgelere göre farklılar gösterirken, en yüksek görülme oranı Kuzey Amerika'da, en düşük görülme oranı ise Güney Asya'dadır. Üroonkoloji Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre; erkek popülasyonumuzda prostat kanseri solid organ tümörü olarak en sık karşılaşılan tümördür. Son bilgiler ülkemizde de 12 erkekten birinin prostat kanseri olduğu yönündedir"



Prostatın her erkekte bulunan bir organ olduğu ve mesanenin hemen altına yerleştiğini belirten Sözen, "Prostatın idrar yapma ve cinsel işlevler üzerinde önemli fonksiyonları olduğu belirtilen açıklamada, "Genç erkeklerde 15-25 cc boyutunda olan prostat ,ilerleyen yaşla birlikte büyür. Prostatın büyümesinin sebebi testosteron ismi verilen erkeklik hormonudur. Bazı erkeklerde yıllar içindeki bu büyümeye bağlı olarak; sık idrara çıkma, idrarı boşaltmada güçlük, gece idrara çıkma gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu durum bir çok erkekte görülen genellikle prostatın iyi huylu büyümesi sebebiyledir. Özellikle akşamları çay, kahve gibi sıvı gıdaları azaltmak, şikayetlerin azalmasına fayda edecektir" dedi.



Prof. Dr. Sinan Sözen, şöyle devam etti: "Diyetle ilgili et ve süt ürünleri suçlandıkları halde, araştırmalar önemli bir diyetsel sebep ortaya koyamamıştır. Prostat kanseri erken evrelerde genellikle herhangi bir şikayete neden olmaz. Daha ileri evre hastalarda kanlı idrar yapma, cinsel bozukluklar ve kemik ağrıları gelişebilir. Burada önemli olan, prostat kanseri ile prostatın iyi huylu büyümesinin ayrımını yapmaktır. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Buna rağmen prostat kanserine bağlı ölümler nadirdir. Prostat kanseri erken evrede yakalandığı zaman tedavi edilebilen bir kanserdir. Özellikle baba, dede, amca gibi ailesinde prostat kanseri olan erkekler risk altındadır. Bu erkekler 40 yaşından sonra yılda bir kez doktora giderek PSA testi ve prostat muayenesi yaptırmalıdır. Ailesinde prostat kanseri olmayan erkekler ise 50 yaşından sonra yılda bir kez PSA ölçümü ve prostat muayenesi yaptırmalıdır"



