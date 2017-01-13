Prostata karşı her gün orgazm!

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre erkeklerin günde bir orgazm olması prostat riskini ciddi şekilde düşürüyor!

Gecce Erkek - 13 Ocak 2017 11:09
Prostata karşı her gün orgazm!
Orgazm hakkında kadın ve erkekler için birden çok araştırma kenara dursun bir yenisi Harvard Üniversitesi'nden geldi! Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre erkeklerin her gün olduğu orgazm onları prostat olma riskinden koruyor.

Bu araştırmayı bilimsel verilerle ortaya koya üniversite çalışanları bu araştırmayı Brigham and Women Hospital ile birlikte gerçekleştirdi. Verilere göre ayda 21 kez orgazm olanların prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 22 daha az olduğunu ortaya konuldu. Uzmanlara göre, bu orgazmın cinsel ilişki yoluyla olması gerekmiyor. Mastürbasyon da aynı faydaları sağlıyor.
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