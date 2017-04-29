Pürüzsüz bir bacak için 5 öneri!

Estetik açıdan kötü görünen bacaklar özellikle yaz aylarında pek çok kadının sorunu haline geliyor.Oysa birkaç uygulama ile pürüzsüz bacaklara sahip olmak mümkün. İşte size bu yazı rahat bir şekilde geçirmenizi sağlayacak ipuçları...

Güzellik - 29 Nisan 2017 15:18

1. Bacak Tıraşınızı Dikkatli Yapın



Özensiz ve hızlıca yapılan tıraş bacakların pürüzlü görünmesine neden olur. Hızlı tıraş, diz ve bilek gibi cildin ince olan yerlerini yıpratır. Eğer tıraş esnasında bir yerinizi kestiyseniz, kanayan bölgeyi iyice duruladıktan sona duştan çıkın ve yaranızı nazikçe kurulayın. Kanama durmuyorsa ufak bir bez parçasını yaranızın üzerine bastırın. Çok derin bir yara ise kanama durduktan sonra bandaj kullanmalısınız.



2. Ağda Yapmayı Tercih Edin



Biliyoruz zahmetli ama ağda yapmak bacaklardaki ölü deriyi atarak bacakların pürüzsüz görünmesini sağlar. Ayrıca ağda ufak tüyleri bile alır.Sıcak ağda bacaklarda kızarık ve pürüzlü bir görüntü yaratır. Bu nedenle ılık ağda kullanılmalı. Eğer hassas cilt yapısına sahipseniz, ağda öncesinde bacaklarınıza buz uygulaması yaparak sonradan oluşabilecek morartıları en aza indirebilirsiniz.



3. Kıllarınızı Çıkış Yönüne Doğru Alın



Kılların rastgele alınması batık oluşumuna sebep olur. Ağda ya da tıraş yöntemi uygularken kılların çıkış yönüne doğru alındığından emin olunmalı.



4. Batıklarınızı Çıkarmaya Çalışmayın



Batıkları tırnakla ya da iğne ucuyla çıkarmaya çalışmak batığın yaraya dönüşmesine yol açabilir. Bacaklarda oluşan batıklarla mücadelede en etkili yöntem kuru kesedir.



Bu yöntem, bacaklardaki batıkları hızla yok eder ancak diğer yandan da cilde zarar verir. Özellikle hassas cilde sahip kişilere kuru kese tavsiye edilmez. Duş alırken orta sertlikte bir kese ile kese yapmak hem ciltteki ölü derileri atar hem de bacaklarda batık oluşumunu engeller.



5. Bacaklarınızı Nemlendirin



Cildimizin her zaman neme ihtiyacı vardır. Bu sebeple yüzümüze gösterdiğimiz önemi vücudumuza da göstermeliyiz. Duş sonrasında hafif nemli cildinize süreceğiniz nemlendirici bacaklarınızın parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.



Kaynak:pratikciltbakimi.com

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