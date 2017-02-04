Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı

(DHA)-Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

Spor - 04 Şubat 2017 16:12
Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı görüldü.
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