Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı görüldü.
Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı
(DHA)-Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.Spor - 04 Şubat 2017 16:12
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Bağlantılar: Ricardo Quaresma, Beşiktaş
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