Rachad Ghandour, Türkiye'de!

Katar merkezli AHR’nin Genel Müdürü Rachad Ghandour, seyahat için kardeşiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ünlü iş insanı, kız arkadaşı Burcu Özüyaman'ın rehberliğinde İstanbul'u gezdi. Ayrıca yeni yapacağı yatırımlar için toplantılara katılıp, fikir alışverişinde bulundu.İstanbul'a hayran kalan Rachad Ghandour, Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi.Büyük babası Lübnan’ın bağımsızlık kahramanı olan Rachad Ghandour, 1988 yılında Lübnan’ın Trablus (Tripoli) şehrinde Saadi ve Zeina’nın ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Lübnan doğumlu olan bu genç işadamının ailesinin geçmişi eskilere dayanıyor. Büyük dedesi Abdül Hamdi Karami, ülkenin bağımsızlık kahramanı ve ikinci başbakanıydı.Dedesi Ömer Karami ise 2004 yılında Lübnan Başbakanlığı görevine getirilmişti.Lise eğitimini Franco Lybanais Lisesi’nde tamamladıktan sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde okudu. Daha sonra ise dünyaca ünlü Londra Ekonomi Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rachad Ghandour şu an Katar merkezli inşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren 2,5 milyar dolar cirolu AHR’ın Genel Müdürü olarak görev yapıyor.Ghandour ayrıca Ortadoğu bölgesinde makarna ve ton balığı üretimi yapan Ross Qatar isimli aile şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Genç yaşına rağmen iş hayatındaki basamakları emin adımlarla çıkan Ghandour, her zaman başarılarını bir adım öteye taşımakta kararlı olduğunu vurguluyor.