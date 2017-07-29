Bodrum'da tatile çıkan Şevval ve Su, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.
Arkadaşları vakit geçiren ikili, güzellikleriyle dikkati çekti.
Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden kızlar, bikinili görüntü vermemek için hemen bellerine havlu bağladılar.
Kaynak:milliyet.com.tr
Rafet El Roman'ın kızları tatilde!
Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altıntop'un kızları Şevval ve Su El Roman artık büyüdü.Magazin - 29 Temmuz 2017 11:44
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