Raffi Portakal Akmerkez'de

Portakal Sanat ve Müzayede Evi’nin sahibi ünlü antikacı Raffi Portakal’ı Akmerkez’de görüntüledik.

Alışveriş - 14 Temmuz 2017 18:14
Raffi Portakal Akmerkez'de
Ünlü İtalyan Restoranı Serafina’da arkadaşlarıyla buluşan Portakal, arkadaşlarının beğendiği birkaç parça antika ürün ve tablo ile ilgili onlara bilgi verdiğini ve doğru alışveriş yapmaları için danışmanlık yaptığını söyledi.

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Bağlantılar: Raffi Portakal, Akmerkez

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