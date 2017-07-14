Raffi Portakal Akmerkez'de

Alışveriş - 14 Temmuz 2017 18:14

Ünlü İtalyan Restoranı Serafina’da arkadaşlarıyla buluşan Portakal, arkadaşlarının beğendiği birkaç parça antika ürün ve tablo ile ilgili onlara bilgi verdiğini ve doğru alışveriş yapmaları için danışmanlık yaptığını söyledi.