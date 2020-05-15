Ramazan'da bağışıklığı güçlendirecek öneriler....

Güçlü bir bağışıklık sisteminin en önemli kuralı; yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek. Bu durum Ramazan döneminde daha da büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini koruyan A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum, potasyum, çinko ile demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinlerin düzenli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya “Günlük yiyeceğinizin yarısı meyve ve sebzelerden oluşmalı. Çorbalarınızda sebze olmasına özen gösterin. İftar masasında tabağınızın yarısında sebze, kalanında da kırmızı et, tavuk, balık, fasulye, mercimek, yumurta, bulgur gibi protein yönünden zengin gıdalar olması bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir” diyor.Güçlü bağışıklık sisteminin önemli anahtarlarından biri de egzersiz. Özellikle haftada 150 dakikalık egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi bilimsel çalışmalar tarafından da ortaya konuyor. Ancak bu sürenin haftada bir kez yoğun ve yorucu egzersiz yapmak yerine birkaç güne bölünmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya yoğun egzersizin vücutta stres yaptığını, kaygı hormonlarının üretimine yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatan etkilere yol açtığını anlatarak “Uygun ağırlıklar kaldırmak ya da sadece kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yapabileceğiniz egzersizler kan dolaşımını hızlandırarak kaygınızı azaltır, mutluluğunuzu artırır. Ayrıca düzenli egzersiz kilo almanızı da önler. Ancak oruç tutarken hareket yoğunluğuna dikkat etmeniz gerekli” diye bilgi veriyor.Uzun süre evde kalmak özellikle Ramazan döneminde sahura kalkmak uyku ve uyanıklık döngüsünü etkiliyor. Ancak bağışıklık sistemi için önemli olan hormonların gece salındığını unutmadan bu düzeni yeniden kurmak gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya düzenli olarak 7-8 saat uyuyan kişilerde hormon salınımının dengede olduğunu belirterek bunun da enfeksiyonlara karşı vücudu güçlü hale getirdiğini belirtiyor.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya ayrıca sigara ve tütün ürünleri kullanımının da bağışıklık sistemini zayıflattığını hatırlatarak “Bu süreci kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için değerlendirebilirsiniz” diyor.Ramazan ayında oruç tutan kişilerin mutlaka ilaçlarını hekim kontrolünde düzenlemesi gerektiğini belirterek, aksi halde ilaç kullanımının ihmal edilmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Koronavirüs sürecinde pek çok kişinin vitamin veya besin takviyelerine yöneldiğine de dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya şu uyarılarda bulunuyor: “Sürekli kullandığınız ilaç varsa besin ve vitamin takviyesini doktorunuza danışmadan almayın. Çünkü bu takviyeler ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabiliyor ya da organlarda harabiyete yol açabiliyor. Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için gerekli olsa da, bunları fazla almanın bağışıklık sisteminin gücünü artıracağına dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca fazlası alerjiye de neden olabilir.”