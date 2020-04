Ramazanda bağışıklığı güçlü tutarak sağlıklı kalmanın yedi yolu

Bu yılki ramazan ayını COVID-19 salgını nedeniyle evlerimizde karşılarken, sağlımıza her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlü tutup ramazanı sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için özellikle temel beslenme, uyku ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı’nın bilgilendirmesine göre sağlıklı bir ramazan için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:Mevsimine uygun meyve ve sebze, kepekli tahıllar, bitkisel ve hayvansal proteinler ile sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme şekli, sağlıklı ve normal bağışıklık için gerekli olan tüm temel besinleri sağlıyor. Dolayısıyla iftar ve sahurda, bu besinlerden oluşan bir yeme düzeni oluşturmak önem taşıyor.Sağlıklı bir ramazan için özellikle iftarda aşırı ve hızlı yemekten kaçınmak gerekiyor. Hareket halindeyken ne kadar yendiğini anlamak zor, o yüzden yemekleri oturarak yiyin. Yiyecekleri doğrudan paketinden çıkartmadan tüketmeyin. Yiyeceğiniz miktarı bir tabağa alarak ne kadar yediğinizi görün. Hızlı yemek yemeyi önlemek için, her lokmanızı 30 saniye çiğnemeye çalışın. Doyduğunuzu hissettiğinizde tabağınızda kalan miktarı uygun saklama koşullarında muhafaza edip, daha sonra tüketin. Yemeğinizi yerken çatal, bıçak kullanmanın yeme sürenizi uzatarak, tokluk hissinin oluşmasını kolaylaştıracağını unutmayın.Genel sağlık için yeterli sıvı alımını sağlamak gerekiyor çünkü yeterli sıvıyla toksinler vücuttan uzaklaştırılıyor. Bu nedenle iftar ile sahurda bol sıvı tüketmek önemli. Güvenli içme suyu en sağlıklı ve en ucuz içecek. İçilen suyu serinletici hale getirmek için dilim limon, salatalık, nane veya çilek ekleyebilirsiniz.COVID-19 salgını nedeniyle yiyeceklerin hijyeni de diğer önemli konulardan biri oldu. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre COVID-19'un yemek yiyerek bulaştığına dair bir kanıt bulunmuyor ancak genel olarak besin hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken kurallara uymak gerekiyor. Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda, yemek hazırlamadan ve yemekten hem önce hem de sonra ellerinizi 20 saniye sabunla yıkayın. Meyve ve sebzeleri yemeden önce bol su ile iyice yıkayın. Kullanımdan önce ve sonra yüzeyleri ve nesneleri dezenfekte edin. Çiğ ve pişmiş gıdalar için farklı kap/doğrama tahtaları kullanın. Yeniden ısıtırken ve yiyecekleri pişirirken 2 dakika boyunca ≥72 ° C ısıl işlem uygulayın.Ramazanda öğün sayısının ikiye düşmesi beraberinde kabızlık sorununu da getirebiliyor. Fiziksel olarak aktif olmak hem beden hem zihin sağlığına fayda sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgını nedeniyle evlerden çıkmadığımız şu günlerde, sağlıklı yetişkinlerin günde 30 dakika, çocukların ise 1 saat fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Düzenli aralıklarla ayağa kalkarak hareket etmek, ücretsiz online dersler, dans etmek, aktif video oyunları oynamak, evi temizlemek veya çocuklarla oynamak gibi aktivitelerin hepsi fiziksel aktivite olarak sayılıyor.Kaliteli uyku uyumamak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyerek bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlarla mücadele gücünü azaltabiliyor. Yaşa göre uyku süresi değişmekle birlikte, günde en az 7 saat kaliteli uyku uyumak gerekiyor. Sigara içmemek, yatmadan önce kafein alımından kaçınmak, evde düzenli egzersiz yapmak ve yatmadan önce elektronik cihazların bağlantısını kesmek gibi yöntemler daha rahat uyku uyumanızı sağlayabilir.İnternette ve sosyal medyada COVID-19 salgınıyla ilgili birçok yanlış bilgi bulunuyor. Kaygıya neden olan ve zihinsel sağlığımızı etkileyen bu tarz haberleri takip etmeyi en aza indirmek, sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Merak ettiğiniz bilgileri devlete ait web siteleri veya güvenilir ulusal veya uluslararası kuruluşların web sitelerinden (örn. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) takip edin.