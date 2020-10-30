'Ramo' büyük bir belaya bulaşıyor!

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde Yavuz’un Erkan ile birlikte Nuri’yi de öldürmeye çalışması Ramo’da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz’u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri’yi ölmüş gibi göstererek Cihangir’in yanında Yavuz’un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo’ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan “Kaman” dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo’ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, “Kaman” dosyasıyla Cihangir’le birlikte Yavuz’u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!