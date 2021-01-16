Ramo, Cihangir'in sonunu getirdi!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Ramo, Cihangir'in işini bitirerek intikamını aldı. Cihangir, karşısına çıkan Ramo'yu terapi odasına götürerek öldürecekken yaşanan beklenmedik gelişmeler herkesi şoke etti. Ramo'ya doğrulttuğu silahının boş çıkmasıyla ihanete uğradığını anlayan Cihangir'in sonunu Ramo getirdi. Ramo, Cihangir'i öldürerek intikamını alırken, bir diğer çarpıcı gelişme ise babasının katilinin Cihangir olduğunu öğrenen Mazhar'ın da işin içinde olması oldu.Ramo, dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle ABC1 20+'da 5.95 izlenme oranı (rating), 12.01 izlenme payı (share), AB'de 4.59 izlenme oranı (rating), 9.83 izlenme payı (share), Total’de 5.95 izlenme oranı (rating), 12.17 izlenme payı (share) elde etti. #SonSözüm etiketi 6 saat 10 dakika, #Ramo etiketi ise 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in vedası da sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Olgun Şimşek, 4 saat 10 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Ramo, Nehir'in elinde olduğunu söyleyerek Cihangir'e, Sibel ve Nehir için bir takas yapacaklarını belirtti. Böylelikle Cihangir'in adamları Ramo ve Sibel'i öldüremedi. Takas zamanı geldiğinde ise hiç planda olmayan kötü bir sürpriz yaşandı. Hem Sibel hem de Nehir, Ruslar tarafından kaçırıldı. İkisini kurtarmak için Ramo ve Cihangir iş birliği yapmak zorunda kalırken, kaçırılma planının arkasından Boran'ın çıkması ekran başındaki herkesi şaşırttı. Cihangir ise Sibel ve Nehir'i bulduktan sonra Ramo'yu tuzağa düşürdü.Ramo'yu tuzağa düşüren Cihangir, onu öldürmek için adamlarını gönderdi ancak Ramo, Cihangir'in adamlarından kurtulmayı başardı ve Sibel'i kurtarmak için harekete geçti. Cihangir, karşısına çıkan Ramo'yu öldürmek için terapi odasına getirdiğinde ise şoke eden gelişmeler yaşandı. Ateş ettiği silahının boş çıkmasıyla adamları tarafından ihanete uğradığını anlayan Cihangir, giderek köşeye sıkıştı.Cihangir'in evinde tutulan Sibel ise ölümle burun buruna geldi. Hesap sormak isteyen Ahsen, silahını Sibel'e doğrulttu ancak tam o anlarda gelen Nadia, Ahsen'i bıçaklayarak öldürdü. Kendini de yaralayan Nadia, Nehir'e her şeyi Sibel'in yaptığını söyledi.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!