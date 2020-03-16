Salı akşamları Show Tv’de ekrana gelen ve beğenerek izlenen Ramo'ya bir yeni isim daha katılıyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerinde yer aldığı diziye Ekin Türkmen de dahil oldu. Türkmen, Ramo'da "Meryem" isminde bir şarkıcıya hayat verecek.
'Ramo' dizisine bomba transfer!
Show Tv’de ekrana Salı akşamları ekrana gelen Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’i buluşturan Ramo dizinin kadrosuna Ekin Türkmen katıldı. Türkmen dizide ‘Meryem’ isminde bir şarkıcıyı canlandıracak.
16.03.2020 13:07 Dizi Galeri