'Ramo' dizisine bomba transfer!

Salı akşamları Show Tv’de ekrana gelen ve beğenerek izlenen Ramo'ya bir yeni isim daha katılıyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerinde yer aldığı diziye Ekin Türkmen de dahil oldu. Türkmen, Ramo'da "Meryem" isminde bir şarkıcıya hayat verecek.