'Ramo' dönüyor! İşte detaylar...

18 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuna merhaba diyecek dizinin yapımını BKM, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üstleniyor. Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizi sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. İzleyicilerinin heyecanla beklediği hikayesiyle Ramo, 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında olacak!Hikayesi merakla beklenen Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek. Ramo, küllerinden yeniden doğarak en dipten en zirveye savaş açacakRamo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!