Ramo, Fidan'ın katilinin peşinde!

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 24. bölümünde Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur. Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!