Ramo, ölüm kalım savaşında!

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 27. bölümünde Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık. Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo’dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!